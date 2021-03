L'Italia continua a vincere: Belotti e Locatelli stendono la Bulgaria

Si conferma l’Italia di Roberto Mancini, che dopo aver sconfitto l’Irlanda del Nord nel primo match di qualificazione ai Mondiali del 2022 riesce a battere anche la Bulgaria con lo stesso risultato: a Sofia finisce infatti 2-0, grazie alle reti di Andrea Belotti e Manuel Locatelli. Ma solo nell’ultimo quarto d’ora si rivede la grande Italia ammirata nelle qualificazioni agli Europei.

Come previsto, Mancini ruota l’attacco rispetto alla partita con l’Irlanda del Nord: centravanti è Belotti, ai suoi fianchi agiscono Chiesa e Insigne. A centrocampo con Verratti ci sono Sensi e Barella. Le rotazioni non sembrano però giovare agli Azzurri, che subito tremano per una conclusione di Galabinov su cui Donnarumma non si fa ingannare.

L’Italia reagisce, ma non regala grandi emozioni: Chiesa chiede invano un rigore su intervento in scivolata di Dimov. Poi il giropalla degli Azzurri non produce reali pericoli per la porta bulgara: sull’azione più pericolosa, Chiesa non arriva sul suggerimento di Insigne.

Anche le conclusioni di Sensi e lo stesso Insigne vengono murate senza arrivare dalle parti del portiere Iliev, che capitola solo al 43′: stavolta l’intervento di Dimov in area su Belotti viene sanzionato dall’arbitro. È rigore, che Belotti trasforma trovando l’angolo giusto.

La partita resta tesa e scarna di emozioni anche a inizio ripresa, con altri due episodi da rivedere alla moviola: un possibile mani di Acerbi in area e un nuovo contrasto in area bulgara con Chiesa protagonista. Stavolta l’intervento è di Bozhikov, ma anche stavolta il rigore non c’è.

L’Italia continua a controllare le operazioni, ma non riesce a trovare il preziosissimo gol del raddoppio. Finalmente all’ora di gioco Iliev viene chiamato in causa, ma risponde presente sulla conclusione di Chiesa. Al 73′, quindi, Belotti colpisce un palo dopo il pallonetto sul portiere avversario e spreca sulla respinta calciando alle stelle.

Solo nel finale gli Azzurri ritrovano lo smalto, grazie anche a un bel fraseggio tra Verratti e Insigne, con quest’ultimo che serve a Locatelli un pallone che il centrocampista infila in rete con il destro a giro: il sospirato raddoppio arriva all’83′.

Il gol sblocca finalmente i ragazzi di Mancini dal punto di vista mentale: nel finale sono infatti diverse le occasioni per il tris (Immobile, Bernardeschi e Pessina) che però non arriva. Ma, dopo una partita iniziata decisamente sottotono, va certamente bene così.

