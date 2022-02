Tifosi Milan senza pietà: ironia social su mister "Spiaze" e l'Inter

17-02-2022 09:10

Le due facce di Milano: triste quella nerazzurra, che non si aspettava una lezione così severa dal Liverpool, spietata quella rossonera con i tifosi del Diavolo che godono delle disgrazie dei cugini. E’ il day after di Inter-Liverpool, dopo che i Reds hanno espugnato San Siro chiudendo forse in anticipo i giochi per la qualificazione ai quarti di Champions. Il 2-0 con i gol di Firmino e Salah lascia poche speranze in vista del ritorno ad Anfield Road e sui social è partito immediatamente lo sfottò nei confronti dell’Inter e soprattutto di Inzaghi, che viene canzonato con l’hashtag “spiaze”, come da tempo è stato battezzato.

I tifosi del Milan ironizzano su Inzaghi dopo ko col Liverpool

Su twitter è in tendenza da ore l’hashtag “Spiaze” con centinaia di commenti, prevalentemente da parte dei tifosi del Milan: “Questi sono venuti a Milano in gita, passeggiando per il campo in ciabatte e limonata, lasciando fuori pure 2-3 top, tra cui il capitano. Poi decidono di giocare giusto 10 minuti e il loro portiere seduto al bar tutta la partita” o anche: “Salah per la prossima volta!” oppure: “oggi è il day #spiaze”.

C’è chi scrive: “Cambio regolamento in Champions ….se dici che domini 75 minuti …e poi perdi …non vale #spiaze” o anche: “Magari se tiravate in porta qualche volta forse qualcosa succedeva… E fate fare a Inzaghi un corso su come gestire i cambi…” oppure: “Hanno già detto di aver dominato per 70 minuti?”

Nessuna pietà per i colori nerazzurri: “ai tifosi dell’Inter che si lamentano perché non vogliono essere commentati da Ambrosini in Champions, vorrei dire solo una cosa: calma…. tra poco non avrete più questo problema”

Su twitter lo sfottò nei confronti dell’Inter è virale

Piovono reazioni: “Se l’Inter avesse avuto Haaland, Mbappè, de jong e Milinkovic-Savic avrebbe vinto a mani basse” e poi: “Anche stasera MisterSpiaze comincerà a spiegare che per 70 minuti hanno dominato?” e infine: “È prevista un allerta meteo per il pianto di mister #spiaze Inzaghi, bomba d’acqua prevista su Milano”.

