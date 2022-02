Inter, Capello accusa Simone Inzaghi e scatena la polemica

17-02-2022 08:19

La sconfitta dell’Inter nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League ha creato tanta delusione in casa nerazzurra. La squadra ha giocato una buonissima partita contro un Liverpool, che per stessa ammissione di Jurgen Klopp, ha sofferto moltissimo e che è riuscito a portare a casa il successo grazie a due gol arrivati in maniera estemporanea.

L’attacco di Capello a Inzaghi

Al termine del match c’è stato però anche l’attacco di Fabio Capello verso Simone Inzaghi. L’ex allenatore di Juventus e Milan, ora opinionista Sky, è stato molto severo nei confronti del tecnico dopo la partita: “I cambi hanno fatto la differenza in negativo anche questa volta – ha detto a Sky – E non può essere un caso che, come nel derby, quando Inzaghi effettua le sostituzioni l’Inter perde le partite”. Non ha usato mezzi termini l’ex allenatore mandando un messaggio diretto a Inzaghi.

Inzaghi sotto accusa: sui social si scatena la polemica

Le parole di Fabio Capello non sono passate inosservate anche sui social con molti tifosi dell’Inter che si scagliano contro l’ex allenatore: “Ma questo personaggio cosa dice. Tutta la panchina dell’Inter è composta da brocchi – dice Checco – ad eccezione di Darmian. E’ normale che incida in negativo il cambio ma non è mica colpa di Inzaghi”. Anche Victims attacca Capello: “Francamente a queso punto non incolpo Capello ma la sua badante”.

Inter: Inzaghi non è esente da colpe

Ma nonostante la difesa d’ufficio verso le parole di Capello, dopo la gara anche tani tifosi dell’Inter hanno attaccato senza mezzi termini l’allenatore. C’è chi far notare che contro le big i risultati sono stati negativi come scrive Davide: “Finora Inzaghi con le grandi squadre anche in Italia ha totalmente fallito, non ne ha vinto una. Adesso sarà anche questione di episodi ma è un grande limite”.

Anche molti tifosi hanno attaccato l’allenatore per le sue decisioni sui cambi, in particolare la scelta di concedere poco spazio a Sanchez che sembra vivere un ottimo momento di forma, e il fatto che a lasciare il posto al cileno sia stato Lautaro e non un Dzeko apparso fuori condizione.

