Tifosi Milan sognano un altro ritorno: Che affare

A voler ragionare con i numeri della storia la lunga crisi del Milan è iniziata otto anni fa, quando per motivi di bilancio i rossoneri furono costretti a vendere i due pezzi pregiati dell’argenteria, ovvero Ibrahimovic e Thiago Silva, al Psg. Da quel momento, anno dopo anno, lo strapotere milanista è andato calando e i successi dell’età d’oro sono rimasti un lontano ricordo. La storia però è fatta da corsi e ricorsi e così dopo il ritorno di Ibra ecco che radiomercato informa della possibilità di un rientro alla base anche per il difensore brasiliano.

Thiago Silva è a parametro zero e ama ancora il Milan

Thiago Silva è libero da subito: il suo contratto con il Psg scade il 30 giugno e non verrà rinnovato, anche se il giocatore potrebbe essere costretto a rimanere fino ad agosto per giocare la Champions. Il centrale è a parametro zero e sta facendo partire segnali chiari al Milan. La voglia di tornare in rossonero è antica, certe cose le diceva già due anni fa.

Thiago Silva guadagnava 12 milioni all’anno al Psg

Il suo agente lo avrebbe già proposto (e non da oggi), ora tocca a Gazidis (dal punto di vista dell’incidenza sul bilancio) e a Rangnick (dal punto di vista tecnico) dare una risposta.

Impensabile che Thiago Silva possa chiedere i 12 milioni netti che guadagnava a Parigi ma fino a quanto sarebbe disposto a fare sconti? E l’età del giocatore (36 anni a settembre) si sposa con la linea giovane che vorrebbe Elliott?

I tifosi hanno scelto: sì al ritorno di Thiago Silva

Sui social la maggioranza dei tifosi del Milan è pronta a riabbracciare il brasiliano, soprattutto se in buona compagnia: “È in arrivo un treno da Parigi direzione Milano per il Milan con un bastimento carico di Kouassi e forse Thiago Silva, Pembele e Kalimuendo”.

C’è chi spera (“Io lo rivorrei ma Gazidis e Rangnick..?”) e chi non ha dubbi: “Io uno come Thiago lo prendo due volte, poco mi interessa dell’età!! Ha fatto vedere che gioca ancora a grandi livelli nel PSG!! Farà crescere Romagnoli e non solo!” o anche: “Rangnick non è allergico ai campioni”.

Altri fan rossoneri sono più scettici. C’è chi ha paura che al Psg vengano girati due gioielli (“Si però noi gli diamo Gigio e Bennacer“) e chi invece non ne vuol sapere: “Ma dai stiamo intraprendendo, forse, un progetto e ritorniamo di nuovo al passato… Thiago ha 35 anni.Fosse per me l’anno prossimo neanche Ibra… al max qualche 30 enne funzionale al progetto”.

