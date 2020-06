Tifosi perplessi: Con lui al Var quando perde la Juve?

Sarà Piccinini di Forlì ad arbitrare domani sera Lecce.-Juventus, altra gara che potrebbe consentire ai bianconeri di mantenere (se non allungare) il vantaggio in classifica su Lazio e Inter. Il fischietto romagnolo ha già diretto due volte la Juve e sono state due vittorie, nel 2019 contro Chievo e Spal ma a far mugugnare i tifosi anti-juve non è stata la scelta di Rizzoli di puntare su un fischietto senza molta esperienza ed ancora giovane, quanto sulla designazione dell’arbitro Var. Gli assistenti infatti saranno Bindoni e Del Giovane, il IV uomo sarà Ghersini ma al Var ci sarà Valeri di Roma. Una vecchia conoscenza che in passato ha fatto discutere e non poco per le sue direzioni a volte giudicate pro-Juve.

Il precedente di Valeri in coppa Italia

L’ultima volta che Valeri ha diretto la Juventus ha scatenato una marea di polemiche. Era lo scorso febbraio e si giocava l’andata delle semifinali di coppa Italia tra Milan e Juventus. Valeri ha ammonito tre rossoneri diffidati (Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo che hanno poi saltato il ritorno) e poi ha concesso allo scadere un dubbio penalty alla Juve ignorando però un precedente (netto) fallo su Ibrahimovic.

Nell’ultima partita Valeri ha “inventato” un rigore

Anche nell’ultimo match che ha diretto Valeri è stato criticato: la settimana scorsa ha diretto Lecce-Milan e ha concesso un rigore inesistente ai rossoneri stando ai moviolisti.

Valeri ha precedenti caldi con la Juventus

In generale con la Juve, anche prima della gara di coppa Italia, Valeri è sempre stato un portafortuna. L’arbitro romano ha diretto 32 volte la Juventus, solo in 5 occasioni l’hanno spuntata gli avversari dei bianconeri; 18 volte ha vinto la Juventus che per sette volte ha giocato contro avversari in inferiorità numerica. Di recente si ricorda che fischiò rigori dubbi a favore della Juve contro la Samp, cui fu annullato in gol, che influenzò Juve-Napoli di coppa Italia di 3 anni fa negando un rigore ad Albiol e che era al Var anche nel celebre Juve-Inter arbitrato da Orsato con il mancato rosso su Pjanic.

Sui social è già scattata la lamentela: “Con Valeri al Var impossibile che la Juventus possa perdere punti contro il Lecce“, il senso dei tanti interventi dei tifosi.

