Tifosi Roma feroci: Smettila di rosicare

Con la Roma ha attualmente solo una causa in corso e un passato non troppo felice ma Gianluca Petrachi continua a parlarne. Su giornali, radio e tv l’ex ds è un fiume in piena. Rivendica i meriti di acquisti importanti, attacca chi non l’ha difeso, colpevolizza la città, l’ex presidente e sparge veleno anche su chi ha preso il suo posto come direttore in giallorosso, ovvero Tiago Pinto. A Sportitalia Petrachi parla di tutto ma riserva le parole più velenose al portoghese scelto da Friedkin come ds.

Friedkin non sa chi sia Tiago Pinto

Queste le parole di Petrachi: “Il direttore sportivo al Benfica era Rui Costa, io parlavo con lui. Se mi parlate di un direttore sportivo che non ha neanche il tesserino io non posso dire che lo conosco”.

L’ex ds continua: “Sarà anche il più bravo direttore sportivo del mondo ma nel Benfica era Rui Costa ad occuparsi dell’area tecnica. Poi magari la Roma gli farà fare più ruoli, dicono sia un ragazzo polivalente, ma come ds non lo riconosco”.

I tifosi della Roma zittiscono Petrachi

Sui social si è scatenata presto una bufera con i tifosi della Roma che hanno replicato a Petrachi: “meglio che stia zito e la smettesse di rosicare perché non è più il direttore sportivo della Roma” o anche: “ma questo è lo stesso che disse che non parlava con i giornalisti?” oppure: “Chiaramente non le parole di qualcuno col dente avvelenato che cova rancore, noooo… ” e ancora: “Dite al licenziato che deve rosicare di meno”.

C’è chi scrive: “in ogni intervista che rilascia, si intuiscono pure i motivi per il quale è stato cacciato a calci nel sedere” oppure: “più fa così e peggio sarà, i presidenti non vogliono personaggi così esposti mediaticamente e problematici. Mirabelli bis” e infine: “Bla bla. Per favore nn intervistatelo più”.

SPORTEVAI | 04-12-2020 09:54