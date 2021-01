Tifosi Roma saltano sul carro: Ci teniamo lui ma che paura

Dopo il successo sullo Spezia non saranno probabilmente finite le polemiche in casa Roma ma una cosa è sicura: c’è un po’ meno paura e si può ragionare con più tranquillità. L’1-1 dopo i primi 45′ aveva lasciato tutti col fiato sospeso: troppo fresco il ricordo della gara di coppa Italia quando dopo il 2-2 al 90′ i liguri avevano dilagato nella notte dei 6 cambi ormai passati alla leggenda. Invece la Roma nella ripresa ha cambiato marcia e anche senza tre titolari – dall’epurato Dzeko a Pedro e Mkhitaryan – l’ha spuntata sia pur tra tanti gol sbagliati e la sofferenza finale col batticuore nel finale quando lo Spezia aveva raggiunto il 3-3 prima della rete decisiva di Pellegrini.

I tifosi della Roma esaltano Mayoral

Al posto del “ribelle” Dzeko ha giocato Borja Mayoral che ha risolto la gara con due gol ed ora tutti sono pronti a scaricare il bosniaco: “Borja se segnavi martedì tutto sto casino non succedeva. Ma hai dato la risposta migliore” o anche: “Non era un fenomeno dopo Crotone. Non era scarso in Coppa Italia. Mayoral è un buon attaccante. Ma la sensazione è che più gioca più diventa “sereno” e determinato. Intelligente nell’azione del gol” e ancora: “Daje, alla faccia di capitan ventunomilaeuro al giorno”.

La rabbia dei fan giallorossi resta però per le tante occasioni sprecate: ” non riescono a segnare manco a porta vuota e comprano Reynolds e Il faraone, quando si dice capirne di calcio” e infine: “Mamma se penso a quanti gol sbagliati nelle due gare con lo Spezia”.

SPORTEVAI | 23-01-2021 16:56