Tiger Woods rifiuta tre milioni di dollari

Tiger Woods ha rifiutato di partecipare al Saudi International, torneo ell'European Tour in programma dal 30 gennaio al 2 febbraio 2020 a King Abdullah Economic City, in Arabia Saudita. Il golfista statunitense ha deciso di dire no per il secondo anno consecutivo a un'offerta da 3 milioni di dollari.

"Non voglio andare in Medio Oriente. La mia è una scelta dettata anche da un viaggio troppo lungo e da altri impegni che mi attendono", alla base di tutto, le polemiche che hanno coinvolto l'European Tour per l'organizzazione dell'evento. "So che in quei paesi il golf sta crescendo. Per questo motivo non me la sento di criticare i giocatori che hanno deciso di partecipare all'evento", ha continuato Woods.

SPORTAL.IT | 04-12-2019 16:32