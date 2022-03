Tirreno-Adriatico: a Bauhaus l'ultima tappa, Pogacar vince la gara

13-03-2022 15:21

Il tedesco Phil Bauhaus ha vinto l’ultima frazione della Tirreno-Adriatico, di 159 chilometri, con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto. L’imperioso lo spunto in volata, su Nizzolo – in testa fino agli ultimi metri – e Groves. Tadej Pogacar è ufficialmente il vincitore dell’edizione 2022. Quarto e quinto due altri italiani, Cimolai e Dainese. Pogacar, dopa la vittoria, è proiettato sulla Milano-Sanremo di sabato: “Sono molto felice di questa vittoria, abbiamo fatto un bellissimo lavoro con i compagni e li ringrazio. La Sanremo? Non vedo l’ora, è una corsa bellissima. Sarà una sfida diversa ma ci proverò, sicuro”.

