Tokyo 2020, Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova oro nel doppio femminile

Va a Barbora Krejcikova e Katerina Siiniakova l’oro nel doppio femminile di Tokyo 2020. Le due tenniste della Repubblica Ceca hanno battuto in finale, come da pronostico, le svizzere Belinda Bencic e Viktoria Golubic col punteggio di 7-5 6-1. Per Krejcikova e Siniakova continua quindi una stagione straordinaria, che le ha viste trionfare anche al Roland Garros, dove Krejcikova ha incredibilmente vinto anche il singolare, insieme le due si sono aggiudicate altri sette tornei WTA, tra cui Roland Garros e Wimbledon 2018.

Una coppia collaudatissima quindi contro una non abituale, con Bencic che manca così la doppietta di ori dopo il successo nel singolare, e con Golubic che è una delle pochissime tenniste del circuito a giocare ancora il rovescio a una mano. Il bronzo è stato vinto ieri dalle carneadi brasiliane Laura Pigossi e Luisa Stefani, che nella finale per il terzo posto hanno battuto a sorpresa 11-9 al super tie-break le russe Veronica Kudermetova ed Elena Vesnina.

OMNISPORT | 01-08-2021 09:50