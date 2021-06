Tokyo 2020: Cassani spiega la scelta di Nibali

Il ct della Nazionale di ciclismo Davide Cassani ha motivato così la sua decisione di convocare Vincenzo Nibali per le Olimpiadi: “Si è parlato tanto di Vincenzo Nibali, se convocarlo o meno. Con tutti i miei ragazzi io ho un rapporto continuo. Alla fine del Giro d’Italia ci siamo confrontati e gli ho spiegato che se avessi deciso di portarlo l’avrei fatto non per il suo nome ma perchè sarebbe stato tra i più bravi che possono dire la loro su questo percorso”.

“Ha cominciato bene il Tour de France, come sempre all’altezza della situazione. E’ l’uomo con più esperienza in assoluto della nostra squadra. Se non vincerà potrà insegnare agli altri come vincere le Olimpiadi. Cinque anni fa solo una caduta ci ha tolto una medaglia che sarebbe stata d’oro”.

OMNISPORT | 28-06-2021 15:21