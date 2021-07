Tokyo 2020: è Bencic-Vondrousova la finale del singolare femminile

La finale del singolare femminile dei Giochi di Tokyo 2020 la giocheranno Belinda Bencic e Marketa Vondrousova. La svizzera, numero 12 del mondo ma incostanza fatta persona, ha finalmente trovato una grande settimana di tennis e oggi ha battuto col punteggio di 7-6 4-6 6-3 la kazaka Elena Rybakina, numero 20. La ceca invece, numero 42 del ranking WTA e finalista al Roland Garros due anni fa, ha dimostrato di saperci fare anche sul veloce e oggi ha travolto per 6-3 6-1 l’ucraina Elina Svitolina, numero 6, che ha buttato via l’ennesima occasione per vincere qualcosa di davvero importante. C’è solo un precedente tra Bencic e Vondrousova e a vincere è stata quest’ultima, in tre set lo scorso marzo a Miami. La ceca sembra anche molto più solida mentalmente rispetto alla svizzera: come andrà a finire?

OMNISPORT | 29-07-2021 14:50