Tokyo 2020, il calendario olimpico dell’Italbasket

Mancano venti giorni esatti al debutto della Nazionale di coach Meo Sacchetti alle Olimpiadi di Tokyo.

Dopo aver strappato con una prova da sogno la qualificazione per la rassegna a cinque cerchi, l’Italbasket tornerà a calcare i parquet olimpici domenica 25 luglio, due giorni dopo la cerimonia inaugurale.

L’avversario in quell’occasione sarà la Germania, altra formazione uscita vittoriosa da un torneo Preolimpico (quello di Spalato in Croazia). Dopo quella teutonica, la rappresentativa italiana scenderà in campo sempre a distanza di tre giorni per affrontare prima l’Australia (match in programma il 28 luglio) e infine la Nigeria (incontro in calendario il 31 luglio).

Terminata la prima fase, qualora Melli e soci dovessero classificarsi tra le prime due del Girone B o dovessero essere una delle due migliori terze si accederà ai quarti di finale, un traguardo che, pensando alla Nazionale vista contro la Serbia, potrebbe assolutamente essere alla portata.

IL CALENDARIO DELL’ITALBASKET

Girone B

Domenica 25 luglio

Ore 6:40 Italia-Germania

Mercoledì 28 luglio

Ore 10:20 Italia-Australia

Sabato 31 luglio

Ore 6:40 Italia-Nigeria

OMNISPORT | 05-07-2021 20:41