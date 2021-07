Tokyo 2020, il ritiro di Simon Biles scatena gli haters

Doveva essere una delle grandi protagoniste di Tokyo 2020, ma Simon Biles decide di abbandonare la competizione. La ginnasta statunitense era una delle stelle di questi Giochi Olimpici ma ha deciso di fermarsi per dare la proprietà alla sua salute fisica e mentale. Il primo annuncio è arrivato nella giornata di ieri quando la campionessa ha deciso di lasciare la competizione a squadre, ora arriva anche la decisione di dire no alla prova individuale.

Una decisione storica

La scelta di Simon Biles fa discutere ma fa ancora più discutere come viene raccontato dal mondo dei media. Fa discutere in particolare il titolo di Repubblica che scrive: “La forza e la fragilità”, mettendo a confronto Federica Pellegrini e Simon Biles. Da una parte la 33enne nuotatrice italiana giunta alla sua quinta finale olimpica (chiusa al settimo posto) e dall’altra la statunitense che decide di fermarsi.

Hater scatenati: polemica social

Il ritiro della campionessa statunitense scatena gli hater. Sono tanti i messaggi “negativi” nei suoi confronti che l’accusano di debolezza mentale e di attaccarsi a stupide motivazioni dopo un momento difficile. E in tanti attaccano i media: “Il paragone forzato della stampa italiana che mette a confronto la Pellegrini (la forza) e Biles (la debolezza), solo perché quest’ultima ha preferito ritirarsi per tutelare la propria salute mentale fa ribrezzo come poche cose lette negli ultimi giorni”. Anche Oronzo la pensa allo stesso modo: “Ridurre al termine flop i problemi di salute mentale che condizionano la Biles è davvero una cosa da giornalismo di bassissimo livello”.

Il paragone con la Pellegrini riporta al centro del dibattito anche il modo in cui viene raccontato lo sport al femminile: “Che brutto titolo quello di Repubblica – scrive Maria – che storia vecchia che mette donne a confronto. Che sottile misoginia doverne buttare giù una per elogiare l’altra”.

Ma le critiche sono tante: “Ammiro Simon Biles e le sue prestazioni, comprese quelle non impeccabili di questi giorni, ma il ritirarsi da una competizione olimpica a questo punto per me corrisponde al non saper perdere, non essere preparata al fallimento, e in una competizione del genere non è accettabile”.

