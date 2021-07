Pellegrini, the last dance vale un oro social: "Grazie Fede!"

Qualcuno ci sperava, in molto lo sognavano. Alla fine però non è arrivata l’impresa delle imprese da parte di Federica Pellegrini, settima nell’ultima gara della sua fantastica carriera olimpica, a Tokyo 2020, nella quinta finale dei 200 stile libero della sua vita trascorsa tra le corsie a dare bracciate. Poco male davvero visto che già centrare la finalissima, ancora una volta, era il massimo che le era richiesto. Proprio per questo il web ha tributato alla Divina una vera e propria standing ovation virtuale, e l’hashtag #GrazieFede è arrivato in pochi minuti in trend topic nell’alba italiana.

Pellegrini, l’ultimo ballo della carriera

Dopo un argento ad Atene 2004, un oro a Pechino 2008 con record del mondo, un quinto posto a Londra e un quarto a Rio, Fede è arrivata settima e da campionessa mondiale saluta la gara per la quale dice è venuta al mondo non a caso resta primatista mondiale in 1’52″98. La Pellegrini si regala l’ultimo 200 stile libero della sua leggendaria carriera alle Olimpiadi. Poi l’emozione, la consapevolezza di aver segnato un’era e di aver scritto la storia del nuoto italiano e mondiale. E il coming out sulla sua storia d’amore con il suo allenatore Matteo Giunta.

Per i social è una Pellegrini medaglia d’oro

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno tifato e si sono svegliati di notte per seguirmi dall’Italia”. Federica non dimentica i suoi tifosi, i fan, gli appassionati che l’hanno seguita e sostenuta in questi anni e che per lei si sono svegliati ancora una volta nel cuore della notte per vedere la sua ultima gara. L’affetto dei tifosi della Divina non è tardato ad arrivare dalle colonne virtuali dei social. L’hashtag #GrazieFede ha scalato da subito la classifica dei trend topic.

“Grazie Fede!”. Tantissimi i messaggi di riconoscenza, affetto, ringraziamento per le emozioni regalata inviati idealmente a Federica Pellegrini: “C’ero ad Atene 2004. C’ero stanotte alle 3.41. E soprattutto ci sarò dopo. Grazie Fede!” scrive un utente del web, e c’è chi già rimpiange il fatto di non vedere più La Divina in vasca: “Raga mi viene da piangere, è finito tutto. Non saremo mai grati abbastanza per tutto quello che ci hai dato, grazie Fede”.

Pellegrini, tributo a 20 di carriera. In tanti sono quelli che sono cresciuti seguendo le imprese di Fede e glielo riconoscono: “Ero bambina quando ho iniziato a vedere le prime olimpiadi conoscendo così la divina Federica Pellegrini. Essere qui a vederla nuotare per l’ultima volta fa un certo effetto. Un grazie non sarà mai abbastanza per tutto ciò che ci hai regalato”; “meriteresti di prenderti una medaglia per tutto quello che hai dato a questo sport,ma anche se non dovesse succedere, resterai sempre”; “Federica questa è la tua ultima olimpiade, però le tue prodezze rimarranno per sempre nella storia e non smetteranno mai di farci emozionare, grazie Fede per tutto ciò che hai fatto”.

