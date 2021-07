Tokyo 2020, il Team rifugiati bloccato a Doha

Rimane bloccato a Doha a causa di una positività al Covid-19 il Team Olimpico dei rifugiati in partenza per Tokyo. La squadra degli Atleti Olimpici Rifugiati è un simbolo di speranza per i rifugiati di tutto il mondo e serve ad aumentare la conoscenza globale e a portare l’attenzione sulla crisi internazionale dei rifugiati, presenti alle Olimpiadi per la prima volta a Rio 2016.

La squadra si sta preparando ai Giochi nella capitale del Qatar, e la positività riguarda uno degli “official” al seguito degli atleti, una persona vaccinata con la prima dose e che risulta asintomatica. Per questo, tutta la squadra rimane blccata nel paese, dove però continua ad allenarsi regolarmente.

Ricordiamo che uno degli accompagnatori a seguito della squadra è Niccolò Campriani, pluri Campione Olimpico nel tiro a segno. Il toscano sta seguendo la tiratrice eritrea Luna Solomon, affiancata in questi anni a Losanna.

OMNISPORT | 14-07-2021 16:16