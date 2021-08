Tokyo 2020, Karate: Mattia Busato eliminato nel Kata

Niente da fare per il nostro Mattia Busato, che chiude 4° nel Pool B di qualificazioni del Kata Maschile (Karate) alle spalle di Kiyuna (28.33), Sofuoglu (27.14) e Diaz Fernandez (26.07), non centrando così il gruppo che avrebbe dato accesso alla lotta per le medaglie.

Gojushiho Dai come primo kata per l’Azzurro (25.08 di punteggio) e Unsu come secondo (25.92).

Ogni karateka doveva eseguire due kata. Al termine delle forme, i primi 3 di ogni gruppo accedevano a ulteriori Gruppi. I primi classificati di questi gruppi, rispettivamente, accedono alla finale per l’oro. I restanti quattro atleti si giocano invece il bronzo.

OMNISPORT | 06-08-2021 05:10