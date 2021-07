Tokyo 2020, l'Onu: "Osservare la tregua olimpica"

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha lanciato un appello, auspicando una tregua nei conflitti in concomitanza con le Olimpiadi di Tokyo. “Tra qualche giorno, atleti da tutto il mondo si troveranno in Giappone per i Giochi Olimpici e Paralimpici, dopo aver superato ostacoli enormi per poter partecipare, nel pieno della pandemia del Covid-19”.

“Noi dobbiamo dimostrare la stessa forza e solidarietà nei nostri sforzi per dare la pace al mondo. La Tregua Olimpica rappresenta un tradizionale richiamo alla cessazione di ogni attività bellica durante lo svolgimento dei giochi. Persone e nazioni sono così in grado di utilizzare questa sospensione temporanea per stabilire cessate il fuoco durevoli e trovare strade che conducano a una pace sostenibile”.

