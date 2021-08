Tokyo 2020, mamma Desalu: "Sono impazzita dalla felicità"

“Sono impazzita dalla felicità”. Così la signora Veronica, madre di Fausto Desalu, ha commentato la medaglia d’oro conquistata a Tokyo 202 dal figlio e dai suoi compagni nella staffetta 4×100. La signora, di origini nigeriane e badante a Parma, ha aggiunto. “Ho seguito la gara con la famiglia per cui lavoro. Quando ho visto la vittoria ho abbracciato tutti . Sono davvero molto contenta – ha concluso -. Non vedo l’ora che ritorni per festeggiarlo. L’ultima volta che l’ho sentito, come ogni mamma, l’ho incoraggiato dandogli la forza di vincere”.

OMNISPORT | 06-08-2021 21:49