Tokyo 2020, nuoto: niente finale per la Panziera nei 100 dorso

Mattinata davvero molto positiva per il nuto italiano quella di Tokyo stamane, anche se non tutti i nostri atleti riescono a sorridere.

Dopo il meraviglioso bronzo colto da Nicolò Martinenghi nei 100 rana è arrivatoa un’altr amedaglia, questa volta d’argento nella staffetta 4×100 stile.

Peccato per la nostra Margherita Panziera che però non riesce a tenere il livello delle migliori atlete nei 100 metri dorso e chiude la prima semifinale con il sesto tempo, rimanendo quindi esclusa dalle migliori 8 per accedere alla finale.

Queste le sue parole a caldo a bordo vasca dopo la gara: “Ho dato il massimo, ma sono stata troppo lenta”.

OMNISPORT | 26-07-2021 05:26