Brutte notizier in casa olandese. l tennista olandese Jean-Julien Rojer e’ stato trovato positivo al covid-19 ed e’ stato eliminato dal torneo di doppio.

Brutte notizie quindi anche per il suo compagno Wesley Koolhof che non scenderà in campo.

Rojer e’ stato messo in isolamento. La coppia, testa di serie numero otto del tabellone, doveva giocare contro i neozelandesi Marcus Daniell e Michael Venus che avanzano cosi’ ai quarti di finale.

OMNISPORT | 26-07-2021 08:26