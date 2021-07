Tokyo 2020, tiro con l’arco: venerdì i preliminari

Allo Yumenoshima Park Archery Field di Tokyo, venerdì andranno in scena i preliminari con le 72 frecce di ranking round che permetteranno di stabilire il tabellone degli scontri diretti individuali, a squadre miste e a squadre.

Ad aprire le danze saranno Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati dalle ore 2.00 (ore 9.00 orario locale). L’aviere Mauro Nespoli scenderà in campo invece alle ore 6:00 (13.00 in Giappone). Archiviata questa fase, sabato 24 sarà già tempo di assegnare le prime medaglie.

Il coach della Nazionale maschile Matteo Bisiani ha svelato le sue sensazioni della vigilia alla Fitarco: “Fare pronostici è inutile. Mauro si sente sicuro dei suoi mezzi ed ha lavorato duramente per arrivare preparato. Nonostante sia da solo, è pronto a caricarsi la responsabilità sulle spalle. Non c’è cosa peggiore che mettere le mani avanti o lamentarsi prima di appuntamenti del genere“. Sulla connazionale che affiancherà Nespoli nelle sfide del mixed team, Bisiani ha detto: “Non fa differenza la compagna. Abbiamo lavorato parecchio per gestire situazioni simili e Mauro è pronto a tirare con chiunque“.

OMNISPORT | 22-07-2021 13:21