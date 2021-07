Tokyo, nuoto: record italiano nella staffetta 4x100 stile libero

L’Italia del nuoto riscrive la storia, grazie alla staffetta dei 4×100 stile libero nella batteria. Gli azzurri, guidati da uno strepitoso Alessandro Miressi (47″46 a un centesimo dal record nazionale nei 100 sl), sono arrivati primi e avanzano con fiducia, realizzando il record italiano in 3’10″29.

Gli altri tre staffettisti erano Santo Condorelli 47″90, Lorenzo Zazzeri 47″29 e Manuel Frigo 47″64. Gli Usa sono secondi in 3’11″33, l’Australia terza in 3’11″89. Fuori la Gran Bretagna, ultimo tempo utile per la Russia 3’13″13.

OMNISPORT | 25-07-2021 14:09