Tokyo2020, altro che dilettanti: ecco i “Paperoni” dell’Olimpiade

Sono ben lontani i tempi di De Coubertin e dello spirito “dilettantesco” delle Olimpiade. La rassegna a cinque cerchi una volta non ammetteva la partecipazione degli atletici professionistici ma lo sport con il passare del tempo ha subito un grande cambiamento che di fatto ha avuto un riflesso anche nel mondo delle Olimpiadi.

Anche Tokyo 2020 non fa differenza e sebbene lo spirito olimpico, nonostante restrizioni e Covid, continui a farla da padrone. A partecipare alle Olimpiadi ci sono dei veri e proprio “Paperoni”, atleti che con i loro ingaggi o sponsor fanno rabbrividire anche i più ricchi sul pianeta.

La classifica dei più ricchi

A stilare la classifica degli atleti più ricchi che parteciperà all’edizione di Tokyo 2020 che inizia ufficialmente oggi è la rivista Forbes. A farla da padrona sono due sport in particolare: la pallacanestro e il tennis, che rappresentano la grande parte della Top 10. Al primo posto della graduatoria troviamo il cestista statunitense Kevin Durant con un patrimonio che supera i 75 milioni di dollari; per lui si tratta della terza apparizione olimpica e la speranza è quella di guidare gli Usa al quarto oro consecutivo.

Al secondo posto della classifica troviamo una “ragazza” di casa: la tennista Naomi Osaka che grazie ai suoi risultati arriva a un totale di 60 milioni di dollari l’anno ottenuti anche con le collaborazioni con Louis Vuitton e Google. Al terzo posto ancora spazio alla pallacanestro Usa con i 40 milioni di dollari di Damian Lillard. Poi spazio ancora al tennis grazie alla presenza di Novak Djokovic e ai suoi 34,5 milioni di dollari.

A rompere il dominio “tennis-pallacanestro” ci pensa invece Rory Mcilroy, il golfista nordirlandese si prende la quinta posizione grazie ai suoi 32 milioni di euro. Al sesto posto troviamo ancora la pallacanestro e Devin Booker, reduce dalle finali NBA. Il tennis torna a farsi vedere in settima posizione grazie all’idolo di casa Dei Nishikori e ai suoi 30,5 milioni di dollari di guadagno. In ottava e nona posizione ci sono due freschi campioni NBA come Khris Middleton e Jrue Holyday, che proveranno a bissare il successo ottenuto con i Bucks.

SPORTEVAI | 23-07-2021 09:23