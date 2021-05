Tom Dumoulin al via del prossimo Tour de Suisse

Tom Dumoulin pronto al ritorno alle corse. Secondo quanto riporta WielerFlits, il corridore della Jumbo-Visma sarà infatti al via del Giro di Svizzera, in programma fra meno di un mese.

Come un fulmine a ciel sereno lo scorso 23 gennaio Tom Dumoulin aveva annunciato di volersi prendere una pausa, di lunghezza indefinita, nella propria carriera di ciclista professionista per liberarsi da molte pressioni e per riflettere su ciò che voleva davvero per il proprio futuro. Si temeva che quell’annuncio potesse coincidere con un ritiro definitivo, ma evidentemente, così non è stato.

“Nelle ultime settimane ha notato che la voglia di correre e di vivere la vita di un ciclista professionista è tornata”, scrive il portale neerlandese” che sottolinea come “la sua ambizione di competere nuovamente con i migliori al mondo gli ha fatto superare i suoi dubbi”. Nel suo programma, dopo la rassegna elvetica dal 6 al 13 giugno ci saranno i Campionati Nazionali, in cui correrà sia la prova a cronometro (16 Giugno) che in linea (20 Giugno).

L’obiettivo adesso per il corridore olandese che non sarà invece al via del Tour de France, è quello di guadagnarsi la convocazione per i Giochi Olimpici di Tokyo.

OMNISPORT | 13-05-2021 11:37