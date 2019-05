Tom Dumoulin non si nasconde

Vincitore del Giro nel 2017 e secondo per un soffio nel 2018, prima di bissare il medesimo piazzamento al Tour de France.

Tom Dumoulin è uno dei corridori più forti nelle corse a tappe e si presenta al via della Corsa Rosa 2019 con propositi molto chiari: "Ho la sensazione di essere in buone condizioni – ha detto a due giorni dal via di Bologna – La Liegi-Bastogne-Liegi non è andata benissimo, ma penso che fosse dovuto al brutto tempo. Non so se è possibile vincere il Giro e il Tour nello stesso anno, io sono qui per vincere il Giro. Non mi aspetto nulla al momento. C'è una possibilità che prenda la Maglia Rosa già sabato se avrò le gambe giuste, ma non sto pensando a cosa fare se vincessi la crono di apertura. È una bellissima crono, adoro questo tipo di finali in salita".



SPORTAL.IT | 09-05-2019 19:10