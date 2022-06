11-06-2022 23:54

Il difensore del Milan e della nazionale inglese Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio contro l’Italia: “È stata una partita bellissima, anche se non ci sono stati gol”.

“Cosa mi ha dato l’esperienza in Italia al Milan? La capacità di difendere con la squadra. In Italia è totalmente differente dall’Inghilterra. Se c’è qualcosa che posso portare qui in Nazionale di ciò che ho appreso in Italia, lo farò. L’esperienza in Italia mi ha fatto sicuramente bene”.