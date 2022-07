04-07-2022 09:29

Tra i segreti dello scudetto del Milan c’è stata indubbiamente la crescita esponenziale di Sandro Tonali. Incerto nel suo primo anno in rossonero, l’ex Brescia si è caricato sulle spalle il centrocampo, diventando anima e leader della squadra. Anche Mancini, che lo aveva sempre seguito, è tornato a convocarlo in Nazionale e oggi il titolare del ruolo è lui anche in azzurro. Vicino il rinnovo con i rossoneri che lo considerano inamovibile. Eppure non a tutti convincono le qualità del giocatore.

Per Adani Sandro Tonali non eccelle in niente

Arriva infatti il giudizio severo di Lele Adani che ridimensiona il play milanista. L’ex difensore dell’Inter, oggi opinionista Rai, dice alla Bobotv: “Tonali secondo me è un centrocampista che ha un po’ di tutto ma non eccelle in nulla. Passa da una grandissima etica del lavoro, e dovrà essere affiancato e accompagnato da centrocampisti con altre caratteristiche: ha un po’ di tutto, ma qualcosa potrebbe mancargli”.

I tifosi del Milan elogiano Tonali e attaccano Adani

Parole che non sono proprio piaciute ai tifosi del Milan che si sfogano sui social: “Adani, da buon interista, elogia solo i calciatori e l’allenatore dell’Inter. Menomale che ve ne state accorgendo anche voi, visto che finché parlava male gratuitamente solo della Juventus era “un uomo libero che si ribella al sistema brutto e cattivo pro Juventus” oppure: “disse, al 22enne campione d’Italia, quello che fino a 25 anni giocò al Brescia e il cui culmine della carriera furono i 2 anni di panchina all’Inter”

C’è chi osserva: “Tonali non eccelle in niente? Recupero palla, grinta, fisico, tiratore palle inattive, e grandi inserimenti nonostante sia un mediano boh fate voi se poi volete il centrocampista perfetto a 22 anni non so che dirvi” oppure: “Adani ma tu in che eccelli, per stare sempre da qualche parte a pontificare, nemmeno avessi in bacheca 4 Champions e 2 palloni d’oro?”

Un tifoso cita Baggio e ironizza: “vedo ex colleghi che sentenziano da professori, ma me li ricordo incapaci di fare tre palleggi con le mani” (cit. Roberto Baggio)”, un altro ricorda: “La sola cosa di cui questa marionetta può vantarsi è di essere stato l’unico nella storia a farsi dribblare da Pippo Inzaghi” e infine: “giudica un ragazzo che a 22 anni ha già vinto piu di lui in tutta la carriera”.