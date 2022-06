Italia, Tonali: "Noi giovani dobbiamo dimostrare di essere pronti"

Ecco le parole del centrocampista del Milan Sandro Tonali alla vigilia della sfida di Nations League tra Inghilterra e Italia, una sorta di replica della finale degli scorsi Europei.

“Il calcio è strano. Siamo arrivati a un momento in cui tocca a noi andare in campo e dimostrare che la storiella dei giovani che non sono pronti non è vera. Noi siamo giovani e dobbiamo giocare: appena c’è l’opportunità, come adesso, si deve far vedere alla Nazionale che ce la possiamo fare. Nella situazione attuale bisogna essere ancora più gruppo. Quando le cose vanno bene è facile, ora che sono arrivate le difficoltà bisogna stare più compatti di prima ed essere forti tutti insieme. Non è un momento facile, ma in questi momenti si deve far vedere che siamo forti, che siamo compatti e forti, e non divisi come dicono”.