Toni analizza il Mondiale: “Amrabat il più sorprendente”

22-12-2022 14:23

“La sorpresa del Mondiale in Qatar? Sofyan Amrabat”. Non ha dubbi Luca Toni quando deve scegliere il giocatore da incoronare dopo una coppa del mondo di ottimo livello ma anche ricca di sorprese.

Quello di Amrabat non è l’unico nome che sfugge dalla bocca all’ex viola: intervistato da “L’Arena” si sbilancia sull’intero torneo.

“Senza Italia è stato un brutto Mondiale anche se devo dire che una finale così non l’avevamo mai vista, ma non nego che a fine primo tempo mi stavo quasi addormentando”. E continua: “Le mie preferenze ricadono su Messi e Mbappè ma sono quasi scontate, le sorprese invece sono state Julian Alvarez e Sofyan Amrabat che è stato lanciato in serie A dal Verona”.