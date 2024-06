Toni dice di essere stato più forte di Miccoli e scatena il fratello: "Chiedi scusa". Che polemica

L'ex campione del mondo finisce nel mirino del fratello di Miccoli che si sfoga: "Già paragonarti a Fabrizio è un sacrilegio. Tu sei l'anticalcio"

Toni, che cosa hai combinato? Rispondendo ad alcune domande di uno youtuber, l’ex centravanti della nazionale campione del mondo 2006 ha dichiarato di reputarsi più forte di Miccoli, scatenando la reazione feroce del fratello del giocatore che ha indossato la 10 del Palermo.

Toni-Miccoli, che polemica: le parole che hanno sollevato un polverone

Ospite del Pengwin, tipster e youtuber, Luca Toni ha fatto esplodere la polemica quando ha affermato di reputarsi migliore di Fabrizio Miccoli, in un confronto tra vecchie glorie del Palermo. Il centravanti ex Fiorentina e Bayern Monaco ha totalizzato 51 gol nelle 83 presenze collezionate nel capoluogo siciliano, mentre l’attaccante tascabile di Nardò è ancora oggi il miglior marcatore di sempre dei rosanero con i suoi 81 gol distribuiti in 179 presenze dal 2007 al 2013.

Il fratello di Miccoli si infuria: la sua reazione diventa virale

Federico Miccoli, fratello di Fabrizio, si è lasciato andare a un duro sfogo sul suo profilo TikTok, che ha ricevuto immediatamente migliaia di condivisioni soprattutto per i toni usati nei confronti di Toni. “In cuor tuo hai capito che hai detto una caxxata – sbotta -. Già paragonarti a mio fratello è un sacrilegio, dire addirittura che sei migliore… ma in quale vita? In quale sport? Forse a basket, perché sei alto”.

L’affondo nei confronti di Toni e la richiesta di scuse

“Io non me la prendo neanche tanto con te, ma con il Pinguino che non ha staccato l’intervista – continua il fratello di Miccoli -. Ti doveva spaccare il telefono in testa: ma non ti vergogni a pensarla una cosa del genere? Fabrizio è paragonabile a soltanto due o tre in Italia e basta. Tu sei l’anti-calcio e l’anti-tecnica – continua riferendosi a Toni -. Quindi rifai l’intervista e chiedi scusa”. Al momento nessuna replica da parte del calciatore di Pavullo, ma intanto sui social fioccano i commenti. “La faida Toni vs Miccoli era quello che mancava in questa estate torrida” scrive su X Van Bastian Contrario. “Che Miccoli avesse una tecnica pura migliore, non ci sono dubbi. Che fosse anche un calciatore migliore di Toni non saprei, Toni è stato tantissima roba. Non capisco perché quando si fanno questi confronti non si valuta mai il giocatore a 360°” commenta Zlataniano.