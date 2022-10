Tony Cairoli sarà il nuoto team manager Ktm

20-10-2022 15:24

Il campione siciliano di motocross si tuffa in una nuova avventura ma si tiene stretto quello che per lungo tempo è stato il suo mondo: Tony Cairoli sarà il nuovo team manager del Red Bull KTM Factory Racing.

Il 37enne di Patti lavorerà accanto all’ex pluricampione del mondo Joel Smets e nello specifico si occuperà di allenare e formare una selezione di piloti del team.

Nelle dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta ha affermato tutto il suo entusiasmo: “Il 2022 è stato un anno di cambiamenti ed ora per me inizia un nuovo capitolo, quest’anno è stato bello gareggiare ma è stato anche bello fare un passo indietro e vedere le cose da un nuovo punto di vista, so che dovrò imparare molto ma so anche di aver avuto la fortuna di incontrare e lavorare con persone in gamba, ora sta a me mettere a frutto queste esperienze per cercare di centrare gli obiettivi del 2023”.