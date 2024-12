Top e flop 15ª giornata Serie A: Gasperini alchimista, il tacco di Castro, i sensi di colpa di Fagioli

Quindicesima giornata del campionato di serie A 2024/25 con i nostri immancabili top e flop con un pizzico di cattiveria e ironia i voti migliori e peggiori del turno di A tutti dedicati a Edoardo Bove

C’è una squadra in testa, la sua maglia è colorata di nerazzurro. Ma non è l’Inter. Il cerchio si è chiuso. La banda di Gasperini ha conquistato la vetta della classifica solitaria. Qualcosa inimmaginabile nel calcio moderno dove girano tanti soldi. Atalanta in vetta con buona pace del Napoli sconfitta per la seconda volta in pochi giorni da un’altra “banda pericolosa” quella di Baroni, la Lazio che sogna a occhi aperti come la Fiorentina. La classe operaia va in paradiso mentre quella altolocata, corazzata Inter a parte, resta a guardare, vedi Milan e Juventus ancora una volta fermate, frenate, bloccate e mai come ora in ritardo.

E allora allacciate le cinture e gustatevi i nostri attesissimi top e flop della quindicesima giornata di serie A. Sempre con un po’ di cattiveria e un pizzico di ironia. Che non guasta mai, in fondo stiamo in clima natalizio, siamo tutti, o quasi, più buoni…tranne noi!

Top e Flop della quindicesima giornata di serie A:

Correa TOP 7 : se qualcuno pensava che quella di Verona fosse la classica fortuna del one night stand beh si è dovuto rimangiare tutto non appena El Tucu ha rimesso piedi in campo giusto il tempo di sfornare qualche assist illuminante anche a San Siro. Ritrovato-bis.

: se qualcuno pensava che quella di Verona fosse la classica fortuna del one night stand beh si è dovuto rimangiare tutto non appena El Tucu ha rimesso piedi in campo giusto il tempo di sfornare qualche assist illuminante anche a San Siro. Ritrovato-bis. Castro TOP 8 : ma avete visto l’assist che fa per il gol di Pobega alla Juve? Pura poesia. Vale eccome se vale!

: ma avete visto l’assist che fa per il gol di Pobega alla Juve? Pura poesia. Vale eccome se vale! Kvaratskhelia FLOP 5: oltre il danno la beffa, non incide più come ai bei tempi, oramai due stagioni fa, ma nemmeno come a inizio stagione. E come cala lui anche il Napoli va in affanno là davanti. E ora che è infortunato come farà Conte? Problemi

oltre il danno la beffa, non incide più come ai bei tempi, oramai due stagioni fa, ma nemmeno come a inizio stagione. E come cala lui anche il Napoli va in affanno là davanti. E ora che è infortunato come farà Conte? Problemi Ederson TOP 7 : motore inesauribile di un’Atalanta senza limiti, inesauribile appunto, come lui!

: motore inesauribile di un’Atalanta senza limiti, inesauribile appunto, come lui! Mbangula TOP 7 : dopo quel gol al Como da perfetto sconosciuto si era un po’ perso, entra e segna col Bologna un gol vitale, per lui e per la Juve. Bravo.

: dopo quel gol al Como da perfetto sconosciuto si era un po’ perso, entra e segna col Bologna un gol vitale, per lui e per la Juve. Bravo. Candela FLOP 3 : come ha preso quella palla al volo nella sua area mandandola nella sua porta lo sa solo lui, anzi non lo sa altrimenti avrebbe evitato di farlo. Sventurato!

: come ha preso quella palla al volo nella sua area mandandola nella sua porta lo sa solo lui, anzi non lo sa altrimenti avrebbe evitato di farlo. Sventurato! Weah FLOP 5 : ecco perchè Motta spesso lo fa giocare in attacco, non perchè la Juve non abbia ricambi a Vlahovic ma perchè è la zona dove può fare meno danni. Si scherza eh, comunque insoddisfacente.

: ecco perchè Motta spesso lo fa giocare in attacco, non perchè la Juve non abbia ricambi a Vlahovic ma perchè è la zona dove può fare meno danni. Si scherza eh, comunque insoddisfacente. Vlahovic FLOP 5,5: era atteso come il Messia manco fosse l’unico attaccante della Juve (ed infatti lo è) e lui come al solito cicca un’occasione pericolosa e ne sparacchia addosso a Skorupski un’altra. Va in pari perchè da lui parte il pallone del 2-2.

Top flop Allenatori: Gasperini vede tricolore, allarme Conte

FLOP CONTE – due indizi fanno una prova. Antonio le ha beccate due volte in pochi giorni dalla Lazio e da Baroni . Nonostante l’ampio turnover di Coppa il suo Napoli appare svuotato, un po’ in debito d’ossigeno e si fosforo. La tigna è sempre la stessa ma ora serve qualcosa di più per vincere le partite altrimenti poi arriva la rasoiata di un Isaksen qualunque e il castello crolla.

– due indizi fanno una prova. Antonio le ha beccate due volte in pochi giorni dalla Lazio e da . Nonostante l’ampio turnover di Coppa il suo Napoli appare svuotato, un po’ in debito d’ossigeno e si fosforo. La tigna è sempre la stessa ma ora serve qualcosa di più per vincere le partite altrimenti poi arriva la rasoiata di un qualunque e il castello crolla. TOP GASPERINI – Le casse orobiche sono sempre piene dopo ogni sessione di calciomercato tanto poi ci pensa lui a far quadrare i conti in campo. E i giocatori usciti dalla bergamasca? Spesso desaparecido come se attorno alla Dea ci fosse una sorta di bolla creata da questo alchimista. Che adesso vuole fare un’ultima magia, tricolore.

Supertop quindicesima giornata: Ndoye-Lookman da impazzire

Due giocate, due gol ma molto di più da parte di questi due ragazzi che infliggono “dolore” alle big Juve e Milan facendo gioire oltremisura Bologna e Atalanta. Ndoye è straripante, una spina nel fianco che Gatti e Kalulu han sognato nei loro incubi per almeno un paio di giorni. Lookman è terribilmente decisivo e ora sì che il Psg dovrà sborsare per averlo davvero la prossima estate.

Superflop 15° giornata: Fagioli irriconoscibile 4!

Doveva essere l’uomo in più del centrocampo di Motta, atteso e invocato anche dagli allegriani più incalliti lo scorso anno in sua assenza. Ed invece delude, ancor di più lui che ha tanto da dimostrare e dovrebbe mangiare l’erba dello Stadium e non solo. Spesso in ritardo, mai con l’idea giusta. Pesce fuor d’acqua se ce n’è uno.