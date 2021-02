Top e Flop 22ª giornata: Lukaku incontenibile, è lui il migliore

La scorsa settimana Ibrahimovic, questa settimana tocca a Lukaku. Non sarebbe derby di Milano per il primato, domenica prossima, senza la sfida annunciata tra i due bomber che se le sono date “a parole” già durante il match di Coppa. Il belga si prende lo scettro di “top” del 22° turno in serie A raccogliendo il testimone da Ibra che si è fermato al palo di La Spezia insieme a tutto il Milan. Vediamo quali sono gli altri migliori e i peggiori della 22sima giornata. C’è anche un insospettabile.

Miglior portiere: Meret ferma la Juventus

Se il Napoli si prende 3 punti nel big match con la Juve allontanando i fantasmi della crisi e dell’esonero di Gattuso, il merito è anche nelle mani di Meret che schierato a sorpresa al posto di Ospina ha fermato Ronaldo, Morata e tutti gli attacchi bianconeri nella ripresa. Ritrovato! Tra i migliori della giornata Sirigu (Torino), Lopez (Roma), Perin (Genoa) e Provedel (Spezia).

Miglior difensore: Rrahmani (vedi Meret) su Cr7 e Bastoni mata-Milan

C’è un altro protagonista assoluto della vittoria del Napoli sulla Juventus. Inatteso. Si tratta Rrahmani, finora oggetto misterioso del mercato azzurro, è stato buttato dentro viste le assenze di Manolas e Koulibaly, aveva di fronte un certo Cristiano Ronaldo e lo ha tenuto a bada come meglio non poteva, costringendolo a conclusioni affrettate e spesso imprecise. Un muro!

Ma c’è anche un altro grande difensore protagonista di giornata. Lui è Bastoni, quello meno noto, rispetto al giocatore dell’Inter. Qui parliamo di Simone Bastoni dello Spezia artefice, tra gli altri, del flop del Milan al Picco. Ha segnato ed è stato impeccabile. Menzione d’onore anche per Mancini della Roma, oramai una conferma.

Miglior centrocampista: Veretout cecchino della Roma

Date un calcio piazzato a quest’uomo e ve lo trasformerà come fosse un kicker. Ma Jordan Veretout ha dimostrato di saper anche segnare su azione, doppietta all’Udinese per riportare la Roma fortemente al terzo posto con chissà qualche ambizione in più. Citazione doverosa per il secondo gol in quattro partite di Nicolas Viola del Benevento.

Miglior attaccante: Muriel 12° uomo

Nel basket il 6° uomo è colui che entra dalla panchina come primo cambio, c’è anche un premio speciale in Nba al migliore della “categoria”. Beh Muriel nel calcio lo vincerebbe a mani basse. Entra sempre e bene in partita, segna sempre dalla panchina, decisivo come pochi nell’Atalanta. Uomo della provvidenza. Tanti i bomber in evidenza in questa giornata: Quagliarella, Caputo, Insigne, Keita, Martinez

Miglior giocatore: Lukaku devastante

Gli aggettivi si sprecano per sottolineare la prestazione monumentale di Romelu Lukaku che ha trascinato la sua Inter contro la Lazio: due gol, infallibile dal dischetto e di rapina sul rimpallo, e poi un assist alla fine di una azione di assoluta potenza. Quando è così, è immarcabile.

Flop della 22sima giornata: Dragowski, Dalot, Chiellini

La settimana scorsa era tra i top, lo era da diverse partite. Invece stavolta lo troviamo dietro la lavagna Giorgio Chiellini la cui manata è costata cara alla sua Juve. Tra i flop di giornata anche il milanista Dalot a rappresentare un po’ tutti i rossoneri incappati in un sabato da incubo a La Spezia. Ultimo tra i peggiori il buon Dragowski che quest’anno non riesce proprio a ingranare, altri due gol presi e altro ko amaro per la Fiorentina.

SPORTEVAI | 16-02-2021 12:29