21-07-2022 12:08

Dopo la grande cessione di Gleison Bremer alla Juventus il Torino si muove per assestare i tanto agognati colpi in entrati chiesti da Ivan Juric e dai tifosi. Il tesoretto incassato dalla società di Urbano Cairo per la vendita del difensore brasiliano fa ben sperare per i futuri rinforzi della rosa granata, a partire dal centrocampo che, al momento, pare il reparto in maggiore difficoltà.

L’ultimo nome è quello di Mickael Cuisance, mezzala classe 1999 di proprietà del Venezia. Il calciatore francese vanta un passato di lusso al Bayern Monaco, che lo acquistò nell’estate del 2019, collezionando poi 10 presenze in Bundesliga con un gol segnato. Nel mezzo il prestito in Francia al Marsiglia nella stagione 2020/21, dove Cuisance ha collezionato le prime presenze europee (6 in Champions League): dopo il ritorno al Bayern la cessione a sorpresa al Venezia, dove ha giocato da gennaio a giugno del 2022 raccogliendo 12 presenze in A. Il francese potrebbe rimanere nella massima serie italiana: al momento il Torino ha offerto 6 milioni di euro per convincere i veneti: in attesa di una risposta, i granata sono disposti ad alzare la posta.

