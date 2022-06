Torino, Belotti smentisce le voci di mercato

10-06-2022 12:37

Il nome di Andrea Belotti è di sicuro uno dei più caldi in sede di calciomercato in Italia. Il “Gallo”, in scadenza col Torino a fine giugno e ancora senza accordo con la società granata, potrebbe essere un grande colpo a parametro zero per tanti club di A. Ma intanto il calciatore smentisce tutte le possibili voci.

In vacanza con la famiglia a Palermo, l’attaccante è infatti stato intercettato mentre parlava con alcuni amici della sua situazione di mercato, specificando che “non c’è niente di vero su quello che scrivono i giornali”. Nelle ultime ore il “Gallo” era stato dato vicinissimo al neopromosso Monza.

