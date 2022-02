Torino, Bremer ha rinnovato ma il mercato non cambia

03-02-2022 12:12

Il brasiliano del Torino Gleison Bremer ha rinnovato, a sorpresa, il contratto coi granata fino al 2024. Un rinnovo importante per Cairo, consapevole del destino del forte difensore. Il Corriere dello Sport infatti sottolinea come il futuro del difensore sarà sicuramente lontano dalla Mole nella prossima stagione.

Milan e Inter continuano infatti a sondare il terreno per l’estate. Soprattutto i nerazzurri, alle prese col difficile rinnovo di De Vrij, starebbero seriamente pensando di investire su Bremer per giugno, dopo esserci andati molto vicini già in questa sessione invernale.

