Urbano Cairo ha smentito con forza le voci che accostano Andrea Belotti al Napoli per la prossima stagione: "Non so chi abbia dato queste voci, io non le ho mai date. Sono totalmente infondate".

Secondo le indiscrezioni, il Gallo potrebbe trasferirsi sotto il Vesuvio per la cifra di 50 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 21-02-2020 10:10