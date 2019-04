Torino, caso Petrachi: "Cairo ingiusto"

C'è un caso Petrachi a Torino. Il ds dei granata in una nota all'Ansa ha risposto al presidente Cairo, che aveva commentato così le voci di possibili contatti tra il dirigente e la Roma: "Sarebbe una cosa grave, vorrebbe dire che c'è un conflitto di interessi". Questa la replica di Petrachi: "Dopo dieci anni di rapporto professionale con il Torino, non credo sia giusto mettere in discussione la mia lealtà e la mia professionalità. Trovo quindi ingiuste le dichiarazioni del presidente Cairo e avrei preferito un chiarimento di persona".

"Non capisco in che modo potrebbe concretizzarsi tale conflitto di interessi e l'eventuale avvicinamento di un'altra società è semplicemente la prova che il lavoro svolto sia stato di primo livello e il 'mio' presidente ne dovrebbe solo essere orgoglioso. Mi dispiace constatare, che forse è il presidente Cairo che non ha più fiducia nei miei confronti".

SPORTAL.IT | 24-04-2019 21:28