Torino, Davide Nicola può già eguagliare Ventura

Toccherà a Torino e Fiorentina aprire il girone d’andata del campionato, dopo che curiosamente le stesse due squadre avevano inaugurato la Serie A 2020-2021 con l’anticipo della prima giornata vinto 1-0 dai viola al “Franchi”.

Diciannove partite più tardi sono cambiati gli allenatori, con Davide Nicola e Cesare Prandelli sulle due panchine.

Per il tecnico del Toro si tratterà del debutto casalingo dopo il 2-2 di Benevento alla prima del dopo-Giampaolo e sarà già l’occasione per raggiungere un traguardo importante. Nicola potrebbe infatti diventare il quinto allenatore del Torino a restare imbattuto in ciascuna delle prime due panchine in Serie A: a riuscirci sono stati Mazzarri, Ventura, Novellino e Scoglio.

I precedenti recenti sono favorevoli al Torino che dal suo ritorno in Serie A nel 2012-2013 ha perso solo una delle otto gare interne di campionato contro la Fiorentina (3 vittorie e quattro pareggi). Tra le squadre sempre presenti nella competizione nel periodo solo il Genoa ha fatto peggio sul campo dei granata (zero vittorie).

I granata hanno perso solo una delle ultime sette partite di campionato (una vittoria e cinque pareggi) dopo aver registrato tre sconfitte nelle tre precedenti. Apartire dalla 13ª giornata, solo l’Atalanta (imbattuta) ha fatto meglio dei granata in Serie A: una sconfitta, come Inter e Lazio. Il Torino sarà la seconda squadra nella storia della Serie A a girone unico a disputare due partite consecutive di venerdì, dopo il Cagliari nel marzo 2019 (due successi per i sardi in quel caso contro Fiorentina e Chievo).

Dopo aver realizzato nove gol nelle prime 11 presenze in questo campionato, Andrea Belotti non ha segnato in tutte le successive sette: si tratta della sua striscia senza gol più lunga in Serie A da giugno 2020 (otto).

La Fiorentina ha vinto le ultime due gare contro il Torino in Serie A senza subire reti: l’ultima volta che i viola hanno ottenuto almeno tre successi di fila contro i granata nella competizione risale a maggio 2009, mentre solo una volta sono riusciti a vincere almeno tre partite consecutive senza subire gol contro il Toro (quattro, tra il 1961 e il 1963).

Dopo aver conquistato i tre punti sul campo della Juventus a dicembre 2020 con il punteggio di 3-0, la Fiorentina potrebbe vincere entrambe le trasferte stagionali di Serie A contro le due squadre di Torino per la terza volta nella sua storia, dopo esserci riuscita nel 1955-‘56 e nel 2007-‘08.

Nessuna squadra ha segnato meno gol di testa della Fiorentina (due) in questo campionato; i viola avevano chiuso l’andata della scorsa Serie A con sei reti da questo fondamentale, meno solo di Cagliari e Inter (sette). I viola proveranno ad approfittare della vulnerabilità del Torino nei minuti finali della partita. Quella granata è infatti la squadra che ha subito più reti (12) nel corso degli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie A.

Dusan Vlahovic ha segnato sette reti in questa Serie A: solo due giocatori nati dopo il 1/1/2000 hanno fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei 2020/21: Erling Haaland (14 gol) e Moise Kean (nove).

OMNISPORT | 27-01-2021 10:32