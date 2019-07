Torino: è il Debrecen l'avversaria di Europa League

Il Torino conosce il nome della sua avversaria nel secondo turno di Europa League: si tratta del Debrecen, che ha passato indenne l'ostacolo del primo turno.

Sette volte campioni d'Ungheria, i biancorossi magiari hanno pareggiato per 1-1 in Albania, sul campo del Kukesi che avevano sconfitto per 3-0 nella sfida d'andata (al gol di Ethemi per i padroni di casa ha risposto Szatmari al 58').

I granata di Walter Mazzarri ora dovranno vedersela proprio con i magiari nella doppia sfida del secondo turno di Europa League, con andata il 25 luglio e ritorno il 1° agosto.

