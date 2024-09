Torino-Empoli, moviola: l’arbitro affossa i granata, due rigori negati

La prova di Davide Ghersini nel match dei sedicesimi di coppa Italia analizzata ai raggi X, il fischietto genovese ha ammonito quattro giocatori

Classe ’85 Davide Ghersini, la scelta per Torino-Empoli di coppa Italia, è un impiegato di banca. Nel 2013-2014 viene promosso in CAN B dove fa il suo esordio nella serie cadetta il 24 agosto 2013 in occasione della gara Brescia-Virtus Lanciano. Al termine della stagione, dopo aver diretto 15 partite in serie cadetta, riesce a centrare anche l’obiettivo dell’esordio in Serie A che avviene il 6 maggio 2014 in occasione della partita Napoli-Cagliari, valida per la terzultima giornata della Serie A 2013-2014. Il 16 luglio 2016 riceve il Premio Sportilia quale miglior arbitro emergente in serie B per la stagione 2015-2016. Il 1º settembre 2020 viene inserito nell’organico della CAN, nata dall’accorpamento di CAN A e CAN B: dirigerà sia in Serie A che in Serie B. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Ghersini con Torino ed Empoli

Erano nove i precedenti con gli azzurri, con cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte. Otto i precedenti con il Torino, con cinque successi granata, un pareggio e due sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Margani e Miniutti con Perri IV uomo, Baroni al Var e Piccinini all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Walukiewicz, Coco, Linetty, De Sciglio

Torino-Empoli, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 7′ proteste del Toro: contatto d’anca deciso dell’ex bianconero De Sciglio che stende lo scozzese Adams, l’arbitro concede solo l’angolo. Non c’è intervento del Var. Al 32′ Seghetti esce e travolge Adams nel tentativo di andare sul pallone. L’arbitro lascia giocare e il Var non interviene. Si alza tutta la panchina granata a protestare ma Ghersini lascia giocare. Al 42′ ammonito Walukiewicz per un intervento duro su Ekong. Nella ripresa al 5′ giallo a Coco per un fallo su Ekong. Al 20′ ammonito Linetty. Al 38′ giallo a De Sciglio per un fallo su Njie che lo aveva saltato. Dopo le prodezze in serie del portiere Seghetti Torino-Empoli finisce 1-2.