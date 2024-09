Coppa Italia: il Cagliari rifiata, Cremonese ko e crisi allontanata. Il Sassuolo firma la sorpresa a Lecce

Gli emiliani incartano i pugliesi e con un gol per tempo centrano il passaggio del turno dove trovano i rossoneri . A segno di Muharemovic e D'Andrea

Prima sorpresa in coppa Italia e prima squadra di A eliminata ai sedicesimi. Il Sassuolo va a vincere al via del Mare contro il Lecce (2-0) e si regala lo scontro col Milan (al Meazza) agli ottavi. Decidono i gol di Muharemovic e D’Andrea. Passa il turno invece il Cagliari di Nicola che batte di misura la Cremonese.

Cagliari-Cremonese: Nicola scaccia la crisi

Una vittoria per allontanare la crisi, il Cagliari conquista il passaggio del turno in Coppa Italia al termine di un match molto equilibrato contro la Cremonese e deciso soltanto nel secondo tempo. Il Cagliari prova a fare la partita sin dalle prime battute del match con la Cremonese che aspetta e prova a ripartire. Lapadula è attivo ma i suoi tentativi non impensieriscono Saro. L’occasione migliore capita sui piedi di Azzi al 19’ ma da buona posizione calcia male. E al 26’ è ancora Lapadula ad andare vicino al gol con una Bell conclusione volante che si stampa sul palo. I sardi continuano a spingere ma il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nel secondo tempo è sempre il Cagliari a spingere con la Cremonese che capitola solo al 60’ sull’ennesima incursione di Lapadula.

Lecce svogliato, Sassuolo scatenato

Dopo tredici minuti è già gol: corner da sinistra battuta corto. Volpato per Pierini che mette una grande palla per Muharemovic che stacca di nuovo (ci aveva provato già al 6′) da solo al centro dell’area e stavolta non sbaglia, regalando il vantaggio ai neroverdi. Il Lecce non c’è ed anzi prima del riposo potrebbe arrivare il raddoppio degli emiliani ma si divora il bis Russo. Lipani si inserisce benissimo e sfrutta il suggerimento di Volpato: cross a rimorchio per Russo che tutto solo dall’interno dell’area alza troppo la mira e non trova la porta. Ripresa più vivace, i salentini reagiscono, ci provano invano Oudin e Pierret ma le occasioni migliori sono sempre degli ospiti. Al 72′ Moro spizza di testa, Antiste resiste a una carica e serve l’attaccante ex Catania che tira dai 20 metri chiudendo bene sul primo palo ma Fruchtl in allungo gli dice di no.

Due minuti dopo ripartenza di D’Andrea che aspetta troppo per servire Antiste, poi tenta il taglio centrale ma viene letto dalla difesa del Lecce, poi c’è stata un’incomprensione tra Gaspar e Fruchtl con Moro che si era fermato ma è poi riuscito a calciare in un secondo momento trovando però l’opposizione dello stesso Gaspar. I giochi si chiudono al 79: errore di Rebic che regala palla a Moro. Appoggio a destra per d’Andrea che rientra sul destro, salta un uomo e calcia a giro sul secondo palo trovando l’angolino mettendo la parola fine al match.

Più tardi tocca a Cagliari-Cremonese (18.30) e Torino-Empoli (21).

Le gare dei prossimi giorni

Domani l’Udinese ospiterà la Salernitana: i friulani arrivano dal ko contro la Roma in Serie A, mentre i campani, protagonisti di un pareggio contro la Reggiana in Serie B, puntano a sfruttare l’occasione per fare strada in Coppa. Anche Pisa-Cesena si preannuncia interessante, con i toscani di Inzaghi che stanno vivendo un grande inizio di campionato in Serie B, mentre il Cesena cerca di ritrovare continuità dopo un periodo di risultati altalenanti. Derby della Lanterna per Genoa-Sampdoria: il Genoa di Gilardino non sta vivendo il suo miglior momento, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre giornate di Serie A. La Sampdoria, invece, dopo un avvio difficile in Serie B, ha trovato ossigeno con la vittoria contro il Sudtirol e spera di continuare su questa strada.

Il Monza, ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale in Serie A dopo due sconfitte e tre pareggi, proverà a cambiare rotta contro il Brescia, reduce dalla sconfitta esterna contro il Pisa. A chiudere il programma dei sedicesimi sarà il Napoli di Conte, che sfiderà il Palermo.

Sedicesimi di Coppa Italia: il palinsesto completo

Giorno Partita Orario Canale martedì 24 settembre Lecce-Sassuolo 0-2 Canale 20 martedì 24 settembre Cagliari-Cremonese 1-0 Canale 20 martedì 24 settembre Torino-Empoli 21:00 Italia 1 mercoledì 25 settembre Pisa-Cesena 16:00 Canale 20 mercoledì 25 settembre Udinese-Salernitana 18:30 Canale 20 mercoledì 25 settembre Genoa-Sampdoria 21:00 Italia 1 giovedì 26 settembre Monza-Brescia 18:30 Canale 20 giovedì 26 settembre Napoli-Palermo 21:00 Italia 1

Le designazioni arbitrali

Lecce Sassuolo: arbitro Perenzoni, assistenti Palermo e Fontemurato, quarto ufficiale Scatena, VAR Aureliano, AVAR Monaldi.

arbitro Perenzoni, assistenti Palermo e Fontemurato, quarto ufficiale Scatena, VAR Aureliano, AVAR Monaldi. Cagliari-Cremonese: arbitro Bonacina, assistenti Yoshikawa e Laudato, quarto ufficiale Arena, VAR Miele, AVAR Meraviglia.

arbitro Bonacina, assistenti Yoshikawa e Laudato, quarto ufficiale Arena, VAR Miele, AVAR Meraviglia. Torino-Empoli: arbitro Ghersini, assistenti Margani e Miniutti, quarto ufficiale Perri, VAR Baroni, AVAR Piccinini.

arbitro Ghersini, assistenti Margani e Miniutti, quarto ufficiale Perri, VAR Baroni, AVAR Piccinini. Pisa-Cesena: arbitro Rutella, assistenti Cavallina e Pedone, quarto ufficiale Crezzini, VAR Camplone, AVAR Paganessi

arbitro Rutella, assistenti Cavallina e Pedone, quarto ufficiale Crezzini, VAR Camplone, AVAR Paganessi Udinese-Salernitana: arbitro Cosso, assistenti Di Giacinto e Barone, quarto ufficiale Zufferli, VAR Di Martino, AVAR Massa-

arbitro Cosso, assistenti Di Giacinto e Barone, quarto ufficiale Zufferli, VAR Di Martino, AVAR Massa- Genoa-Sampdoria: arbitro La Penna, assistenti Perrotti e Bahri, quarto ufficiale Feliciani, VAR Paterna, AVAR Marini

arbitro La Penna, assistenti Perrotti e Bahri, quarto ufficiale Feliciani, VAR Paterna, AVAR Marini Monza-Brescia: arbitro Dionisi, assistenti Garzelli e Niedda, quarto ufficiale Galipò, VAR Minelli, AVAR Mazzoleni.

arbitro Dionisi, assistenti Garzelli e Niedda, quarto ufficiale Galipò, VAR Minelli, AVAR Mazzoleni. Napoli-Palermo: arbitro Collu, assistenti Mondin e Mastrodonato, quarto ufficiale Guida, VAR Pezzuto, AVAR Di Vuolo.

Derby della Lanterna per Genoa-Sampdoria: il Genoa di Gilardino non sta vivendo il suo miglior momento, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre giornate di Serie A. La Sampdoria, invece, dopo un avvio difficile in Serie B, ha trovato ossigeno con la vittoria contro il Sudtirol e spera di continuare su questa strada.

Il Monza, ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale in Serie A dopo due sconfitte e tre pareggi, proverà a cambiare rotta contro il Brescia, reduce dalla sconfitta esterna contro il Pisa. A chiudere il programma dei sedicesimi sarà il Napoli di Conte, che sfiderà il Palermo.

Le designazioni arbitrali

Pisa-Cesena: arbitro Rutella, assistenti Cavallina e Pedone, quarto ufficiale Crezzini, VAR Camplone, AVAR Paganessi

arbitro Rutella, assistenti Cavallina e Pedone, quarto ufficiale Crezzini, VAR Camplone, AVAR Paganessi Udinese-Salernitana: arbitro Cosso, assistenti Di Giacinto e Barone, quarto ufficiale Zufferli, VAR Di Martino, AVAR Massa-

arbitro Cosso, assistenti Di Giacinto e Barone, quarto ufficiale Zufferli, VAR Di Martino, AVAR Massa- Genoa-Sampdoria: arbitro La Penna, assistenti Perrotti e Bahri, quarto ufficiale Feliciani, VAR Paterna, AVAR Marini

arbitro La Penna, assistenti Perrotti e Bahri, quarto ufficiale Feliciani, VAR Paterna, AVAR Marini Monza-Brescia: arbitro Dionisi, assistenti Garzelli e Niedda, quarto ufficiale Galipò, VAR Minelli, AVAR Mazzoleni.

arbitro Dionisi, assistenti Garzelli e Niedda, quarto ufficiale Galipò, VAR Minelli, AVAR Mazzoleni. Napoli-Palermo: arbitro Collu, assistenti Mondin e Mastrodonato, quarto ufficiale Guida, VAR Pezzuto, AVAR Di Vuolo.