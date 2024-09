Coppa Italia, si parte con Lecce-Sassuolo e Torino-Empoli: orari, arbitri e dove vedere le gare in tv

I sedicesimi si chiuderanno con Monza-Brescia e Napoli-Palermo: ecco il calendario completo. Tutto quello che c'è da sapere

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

La Coppa Italia di Serie A torna protagonista con i sedicesimi di finale della competizione, che si svolgeranno da martedì 24 a giovedì 26 settembre. Le prime tre sfide che apriranno il turno saranno Lecce-Sassuolo, Cagliari-Cremonese e Torino-Empoli, mentre il programma si concluderà con Monza-Brescia e Napoli-Palermo. Di seguito, il calendario completo.

Coppa Italia, dove seguire le gare in diretta tv e streaming

Tutte le gare della Coppa Italia di Serie A saranno trasmesse in chiaro sui canali Mediaset e disponibili in streaming sull’app Mediaset Infinity. Per accedere ai contenuti via app, sarà sufficiente registrarsi e fare il login, così da poter seguire tutte le partite della competizione comodamente da qualsiasi dispositivo e in maniera gratuita.

Coppa Italia, squadre a caccia degli ottavi

Sedici squadre si sfideranno per un posto negli ottavi di finale della Coppa Italia, ma solo otto riusciranno ad avanzare nel torneo. Il Lecce di Gotti, dopo aver superato il Mantova nel primo turno, affronterà il Sassuolo, che ha eliminato il Cittadella. Il Cagliari di Nicola, reduce da tre sconfitte consecutive in Serie A contro Lecce, Napoli ed Empoli, cerca una svolta contro la Cremonese. I grigiorossi, con un umore decisamente migliore, hanno totalizzato 10 punti nelle prime sei giornate di Serie B.

Tra le gare più attese, spicca Torino-Empoli: entrambe le squadre, protagoniste di un ottimo avvio in Serie A, sono reduci da vittorie convincenti contro Verona e Cagliari. Anche Pisa-Cesena si preannuncia interessante, con i toscani di Inzaghi che stanno vivendo un grande inizio di campionato in Serie B, mentre il Cesena cerca di ritrovare continuità dopo un periodo di risultati altalenanti.

L’Udinese ospiterà la Salernitana: i friulani arrivano dal ko contro la Roma in Serie A, mentre i campani, protagonisti di un pareggio contro la Reggiana in Serie B, puntano a sfruttare l’occasione per fare strada in Coppa. Derby della Lanterna per Genoa-Sampdoria: il Genoa di Gilardino non sta vivendo il suo miglior momento, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre giornate di Serie A. La Sampdoria, invece, dopo un avvio difficile in Serie B, ha trovato ossigeno con la vittoria contro il Sudtirol e spera di continuare su questa strada.

Il Monza, ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale in Serie A dopo due sconfitte e tre pareggi, proverà a cambiare rotta contro il Brescia, reduce dalla sconfitta esterna contro il Pisa. A chiudere il programma dei sedicesimi sarà il Napoli di Conte, che sfiderà il Palermo.

Sedicesimi di Coppa Italia: il palinsesto completo

Giorno Partita Orario Canale martedì 24 settembre Lecce-Sassuolo 16:00 Canale 20 martedì 24 settembre Cagliari-Cremonese 18:30 Canale 20 martedì 24 settembre Torino-Empoli 21:00 Italia 1 mercoledì 25 settembre Pisa-Cesena 16:00 Canale 20 mercoledì 25 settembre Udinese-Salernitana 18:30 Canale 20 mercoledì 25 settembre Genoa-Sampdoria 21:00 Italia 1 giovedì 26 settembre Monza-Brescia 18:30 Canale 20 giovedì 26 settembre Napoli-Palermo 21:00 Italia 1

Le designazioni arbitrali