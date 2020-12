Torino, Giampaolo mischia le carte: fuori un nome eccellente

Appena sei punti messi in cascina nelle prime undici giornate di campionato, frutto di una sola vittoria, tre pareggi e ben sette sconfitte. Quello del Torino è stato un inizio di stagione da incubo e, oltre ai risultati, c’è un ultimo posto in classifica, al pari di Genoa e Crotone, a dimostrarlo.

La situazione è complicata, ma non ancora irreparabile. Le squadre che precedono i granata non sono scappate via e le tante partite ancora da giocare mettono a disposizione il tempo per recuperare. Il Toro è però chiamato a rialzare la testa e dovrà farlo già giovedì sera nel posticipo del dodicesimo turno sul campo della Roma.

Per l’occasione, Marco Giampaolo, che in estate era approdato sulla panchina granata per aprire un nuovo ciclo e che oggi è già fortemente in bilico, potrebbe letteralmente ridisegnare la sua squadra.

Al fine di dare una scossa al gruppo, il tecnico sembra intenzionato a proporre quello che sarebbe un clamoroso ribaltone. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, solo cinque degli undici giocatori schierati dal 1’ nell’ultima uscita contro l’Udinese sono attualmente sicuri di una maglia da titolare: Belotti, Lyanco, Singo, Rincon e Linetty. Per il resto sarà un Torino rivoluzionato.

Il ribaltone di Giampaolo, che nelle scorse settimane ha già rimandato il progetto della difesa a quattro mettendo quindi da parte il suo consueto 4-3-1-2, dovrebbe ripartire dalla clamorosa decisione di relegare in panchina Salvatore Sirigu.

Protagonista di un avvio di stagione complicato, il portiere dovrebbe lasciare spazio a Milinkovic-Savic. Tra coloro che erano considerati intoccabili, verso l’esclusione iniziale anche Nkoulou e Rodriguez, con Bremer e Izzo pronti a prendersi due maglie da titolare nel pacchetto di difesa.

In mediana Lukic prenderà il posto di Meité, mentre a sinistra i recuperi di Ansaldi e Murru spingeranno in panchina Vojvoda.

Escluso dall’undici titolare anche Simone Zaza che, oltre ad aver deluso nelle ultime uscite, è anche alle prese con un fastidio muscolare. Al fianco dell’intoccabile Belotti ci sarà quindi un Bonazzoli sempre più in ascesa.

