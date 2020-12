Torino, Giampaolo: "Questa volta non li difendo"

Il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha strigliato la squadra dopo la sconfitta interna contro l’Udinese: “Nonostante le sconfitte precedenti, il Toro aveva sempre offerto buone prestazioni che ci tenevano a galla. Oggi racconto una cosa diversa, perché non siamo stati all’altezza. Abbiamo giocato il primo tempo con il braccino corto. Nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione emozionale, ma disordinata. La valutazione che faccio è tutt’altro che positiva. Devo essere sincero. Fin qui avevo difeso la squadra, oggi ci abbiamo messo del nostro“.

“La squadra per le qualità che ha deve stare in altre parti della classifica. Siamo qui per demerito nostro e perché abbiamo sperperato e non ci siamo nemmeno divertiti quando abbiamo sperperato. Il Toro fino ad oggi aveva fatto delle gare in crescendo. Oggi invece no, si è giocato male, con poca personalità, pensando sempre negativamente. Io sto lavorando dalla mattina alla sera per togliere insicurezze. Oggi la partita però ci è pesata oltremodo. Sul piano del senso della responsabilità non siamo stati all’altezza. Ci siamo visti persi e abbiamo fatto due gol in mezzo minuto ma poi ne abbiamo preso un altro perché la reazione era stata piratesca, disordinata”.

