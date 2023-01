Torino: Ilic verso il Marsiglia? Obiettivo Makengo

25-01-2023 14:53

Con Ivan Ilic diretto dall’Hellas Verona all’Olympique Marsiglia di Igor Tudor (col club di Ligue 1 che lascerebbe il centrocampista serbo al “Bentegodi” sino al termine della stagione in corso, in cui gli scaligeri sono impegnati in una durissima lotta salvezza), il Torino è costretto a tracciare il classico “piano B” per rinforzare la linea mediana di mister Ivan Juric.

Per questo, il direttore sportivo granata Davide Vagnati avrebbe spostato il mirino sul classe 1998 franco-congolese Jean-Victor Makengo. L’Udinese non lo ritiene incedibile e la prima cifra richiesta ammonta a 15 milioni. Somma che il Torino proverà ad abbassare.

