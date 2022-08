Torino: in arrivo Ilkhan dal Besiktas

05-08-2022 08:52

Il Torino deve acquisire al più presto almeno un giocatore per reparto per farsi trovare pronto al via del campionato, previsto tra poco meno di una settimana. Al momento non si registra nessun acquisto per la squadra del presidente Cairo, vista la recente trattativa per l’acquisizione di Aleksej Miranchuk dell’Atalanta praticamente fallita. Secondo quanto raccolto da La Stampa, il direttore sportivo Vagnati è riuscito a bloccare Emirhan Ilkhan, 18enne del Besiktas che potrebbe, almeno in parte, accontentare il tecnico Juric. L’investimento per l’acquisizione del cartellino è fissato a 4,5 milioni (da dividere in due rate su proposta di Cairo), oltre al 20% della futura rivendita per il trasferimento. Il contratto sarà verosimilmente di 5 anni.

