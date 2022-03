12-03-2022 17:45

Se il Torino ha una squadra di giocatori influenzati, Simone Inzaghi deve fare i conti con l’assenza di Marcelo Brozovic. Secondo Sky Sport, infatti, il centrocampista non sarà tra i convocati dell’Inter per la partita di domani allo stadio Grande Torino. Brozovic ha provato fino all’ultimo, ma dopo l’allenamento di oggi si è presa la decisione di non rischiarlo.

OMNISPORT