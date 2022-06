Torino: Joao Pedro si allontana, ma spunta Barrow

24-06-2022 09:37

Nonostante meeting e riunioni, ammiccamenti e avvicinamenti, alla fine la pista che doveva portare Joao Pedro al Torino sembra essere svanita. Sull’attaccante brasiliano è infatti piombata con decisione la Salernitana che sembra avere in mano l’ex Cagliari.

Senza perdere tempo, il club granata ha virato subito su un altro profilo di gradimento, ovvero il bolognese Musa Barrow.

Il club felsineo valuta l’attaccante non meno di 15 milioni, mentre il Torino sembra per ora arrivare solo a 10. Nelle prossime ore probabile incontro tra le due società per capire se ci sono le possibilità di proseguire nella trattativa.

Un altro profilo che invece continua a proporsi al Toro di Juric è il serbo Filip Djuricic, trequartista del Sassuolo.

